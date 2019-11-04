نجم نادي اتلتيكو مدريد يشتري بورش كايين تيربو كوبيه جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لاعب كرة القدم الأسباني خورخي ميروديو المعروف باسم كوكي هو واحد من أهم نجوم نادي اتلتيكو مدريد ومن أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم، وقد تم تصويره مؤخراً أثناء شرائه لبورش كايين تيربو كوبيه جديدة.

ويُذكر أن نادي اتلتيكو مدريد متعاقد مع هيونداي لصفقة رعاية لثلاثة أعوام تشمل إعطاء سيارة سانتافي لجميع اللاعبين وظهورهم بها من حين لآخر، ما يعني أن عليه استخدام كايين الجديدة في اوقات فراغه الخاصة.

داخلية السيارة مطابقة للون فريقه المليء بالأحمر، حيث نرى اللون الأحمر على المقاعد الجلدية ولوحة القيادة والكونسول الأوسط وألواح الأبواب.

وتتسارع كايين تيربو كوبيه إلى 96 كم\س في 3.7 ثانية فحسب بسرعة قصوى 286 كم\س، وتعتمد على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 541 حصان وعزم دوران 768 نيوتن.متر، بسعر يبدأ من 130,000 دولار (487,000 ريال).