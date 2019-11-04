سوزوكي جيمني تتحول إلى مرسيدس G500 4×4

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس G63 هي واحدة من أفضل سيارات الـ SUV في الأداء والتعامل مع التضاريس الوعرة والصورة العامة الراقية التي تتمتع بها.. ولكن سعرها المرتفع سيمنع الكثيرين من اقتنائها، وهنا يأتي دور سوزوكي جيمني الأرخص بكثير مع إمكانات لا بأس بها أبداً.

وقد حصلت جيمني على تعديلات خاصة للجسد كما ترون هنا لجعلها أشبه بمرسيدس G-Class.. والشكل النهائي يبدو غريباً بعض الشيء لكون جيمني أصغر بكثير من G-Class، ولكنها تظل مرضية.

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هذه النسخة المعدلة تحديداً لجيمني تبدو وكأنها مستوحاة من مرسيدس G500 4×4 Squared، وهي واحدة من أكثر النسخ جنوناً وجراءة لـ G-Class، حيث جمعت بين محاور G63 6×6 وبين محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر، وقد تم عرضها منذ أعوام بأسعر تقترب من 200,000 دولار (750,000 ريال).

ونرى التشابهات الواضحة بين الاثنين مثل الطلاء الأصفر البراق والفارف السوداء الممتدة ونظام التعليق المرتفع وإطارات BG Goodrich لأقسى أنواع الطرق ومصد خلفي منخفض.