طالبة بعمر 14 عاماً تخترع حلا مبتكراً لمشكلة النقطة العمياء في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – معظمنا مر بحالات توتر عند ظهور أحد المشاة فجأة من طرف الزجاج الأمامي عند دورانك في أحد المنعطفات.. المشكلة هنا في النقطة العمياء التي يخلقها عمود A للسيارة، وقد حاولت شركات السيارات حل المشكلة بجعل عمود A أنحف، أو وضع نوافذ صغيرة جداً في العمود، ولكن طالبة أمريكية بعمر 14 سنة باسم اليانا جاسلر قدمت حلا مبتكراً للمعضلة.
حلها هو وضع كاميرا صغيرة على عمود A من الخارج ونقل الفيديو الحي إلى جهاز بروجيكتور موضوع فوق مقعد السائق مباشرة، وسيقوم الجهاز ببث الفيديو الحي على عمود A من الداخل.. والنتيجة أن عمود A يبدو وكأنه خفي أو شفاف.
وقد فازت الطالبة بأعلى جائزة في مسابقة العلوم والتقنية MASTERS الأمريكية بقيمة 25,000 دولار (94,000 ريال).
بالفعل هو حل بسيط ولكن فعال جداً وقد ينقذ حياة الكثيرين على الطرق، وقد تقوم بعض شركات السيارات بتطبيق نسخة أفضل من هذا المشروع في الموديلات القادمة.
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