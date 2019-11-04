طالبة بعمر 14 عاماً تخترع حلا مبتكراً لمشكلة النقطة العمياء في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – معظمنا مر بحالات توتر عند ظهور أحد المشاة فجأة من طرف الزجاج الأمامي عند دورانك في أحد المنعطفات.. المشكلة هنا في النقطة العمياء التي يخلقها عمود A للسيارة، وقد حاولت شركات السيارات حل المشكلة بجعل عمود A أنحف، أو وضع نوافذ صغيرة جداً في العمود، ولكن طالبة أمريكية بعمر 14 سنة باسم اليانا جاسلر قدمت حلا مبتكراً للمعضلة.

حلها هو وضع كاميرا صغيرة على عمود A من الخارج ونقل الفيديو الحي إلى جهاز بروجيكتور موضوع فوق مقعد السائق مباشرة، وسيقوم الجهاز ببث الفيديو الحي على عمود A من الداخل.. والنتيجة أن عمود A يبدو وكأنه خفي أو شفاف.

وقد فازت الطالبة بأعلى جائزة في مسابقة العلوم والتقنية MASTERS الأمريكية بقيمة 25,000 دولار (94,000 ريال).

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بالفعل هو حل بسيط ولكن فعال جداً وقد ينقذ حياة الكثيرين على الطرق، وقد تقوم بعض شركات السيارات بتطبيق نسخة أفضل من هذا المشروع في الموديلات القادمة.