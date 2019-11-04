رابطة تجار السيارات: القيادة السياسية تسعى بقوة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تدشين أول مجمع صناعى للمركبات الكهربائية، في مصر، يؤكد أن القيادة السياسية تسعى بقوة نحو التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوطين وتعميق صناعة السيارات.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الوقت الحالي هو الأمثل لعودة مصر إلى مدمار صناعة السيارات مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر بوابة السيارات الكهربائية.
وصرح بأن العالم يتجه بقوة نحو السيارات الكهربائية، وهناك بعض الدول أعلنت
وأضاف "أبوالمجد":"زي ماشفنا في الستينيات الرئيس جمال عبد الناصر يقود أول سيارة مصرية، أطلق عليها رمسيس، سوف نرى قريباً الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود أول سيارة كهربائية مصرية 100%".
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