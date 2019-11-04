هيونداي ازيرا 2021 فيس لفت تنكشف بتحديثات كبيرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أزيرا لأول مرة عام 1986، وفي عام 2016، أطلقت الشركة جيلها السادس، واليوم حصلت السيدان الكبيرة الفاخرة على تحديثات كبيرة لمنتصف العمر (فيس ليفت) في كوريا الجنوبية.

حصلت أزيرا 2021 على شبك أمامي بتصميم معقد يضم عناصر مضيئة، وقد تجعلك الواجهة الامامية الجديدة تعتقد أنها سيارة جديدة كلياً، ولكنها مجرد تحديثات كبيرة، وتمتلك السيارة على زوج من المصابيح الأمامية الجديدة مثل المستخدمة في سوناتا 2020، بالإضافة إلى مصد أمامي معدل يعطيها مظهراً أكثر عدوانية، وفي الخلف، كان لدى أزيرا السابقة شريط LED بكامل عرض السيارة، ولكن تم تعديلها لتتضمن على حواف منحنية تضفي مظهراً أكثر تطوراً.

وبالدخول إلى المقصورة، يمكنكم ملاحظة بعض الترقيات المهمة بداية من أجهزة القياس الرقمية بالكامل المرتبطة بشاشة النظام الترفيهي، ويبلغ قياس كل منهما 12.3 بوصة، كما فقد الكونسول الوسطي بعض عناصر التحكم التقليدية حيث تم دمجهم في شاشة لمسية ثانوية، كما تغيرت فتحات التهوية فأصبحت أقل حجماً وأكثر وضوحاً، عن طريق مزجها بشكل أفضل مع لوحة القيادة، وتم استبدال ذراع ناقل الحركة السميك والكبير الخاص بناقل الحركة الأوتوماتيكي بأزرار تضفي مظهراً أكثر تقدماً لداخلية السيارة.

قامت الشركة الكورية الجنوبية بالكشف عن المواصفات الفنية المتعلقة بالسيارة، حيث ستحصل على قوتها من محرك بنزين سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وهناك أيضاً نظام هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 2.4 لتر مع محرك كهربائي بقوة 38 كيلووات وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وبطارية ليثيوم أيون.

وبفضل مكانتها العالية في تشكيلة سيارات هيونداي، فهي تتوفر بالعديد من المزايا، حيث تأتي بجنوط مقاس 19 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عرض رأسية، وفتحة سقف بانورامية ومقاعد جيدة التهوية، ونظام صوت JBL بـ 12 مكبر صوت، ومصابيح LED كاملة ومقاعد كهربائية، وأنظمة أمان ومساعدة السائق متطورة، وتتلقى الشركة الآن طلبات شراء أزيرا 2021 في كوريا الجنوبية، على أن تصل إلى المملكة في منتصف العام القادم.

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