"أودي" تشعل المنافسة مع "بيجو 2008" و"فولكس فاجن "T-Cross بـ A1 Citycarver الجديدة

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "أودي" طرح الموديل Citycarver من أيقونتها الصغيرة A1 ، بنهاية "نوفمبر" الجاري.
ومن المنتظر أن تحمل A1 Citycarver الجديدة اثنان من محركات البنزين ثلاثية الأسطوانات سعةواحد لتر وبقوة 70 كيلووات/95 حصان أو 85 كيلووات/116 حصان، في حين تصل السرعة القصوى إلى 198 كلم/س، ويتراوح معدل استهلاك الوقود من 1ر5 إلى 4ر5 لتر/100 كلم، ما يعادل 117 إلى 122 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ووفقاً للشركة الألمانية فإن أيقونة أودي سوف يتم طرحها بأسعار تبدأ من 22 ألف و100 يورو (398.800 جنيه مصري) تقريبًا لتشعل نار المنافسة مع بيجو 2008 وفولكس فاجن T-Cross.
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