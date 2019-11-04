تعرف على معنى ألوان الأرصفة ومخالفة التوقف عندها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الوقوف في جميع المواضع المشار إليها بإشارة “ممنوع الوقوف” بالإضافة إلى الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر حيث أن هذا اللون في الأرصفة دائماً ما يشير إلى “عدم الوقوف”.

وإليك ما تُشير إليه ألوان الأرصفة:

الرصيف الأصفر والأسود يعني ممنوع الوقوف.

الرصيف الأبيض و الأصفر يعني ممنوع الوقوف منعاً باتاً.

الرصيف الأزرق والأبيض يعني محطة لصعود ونزول الركاب.

الرصيف الأبيض والأسود يعني “يُسمح بالوقوف”.

وأشار المرور إلى أن هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات رقم “1”، وتبلغ القيمة المالية للغرامة من 100 إلى 150 ريالاً، مع إمكانية حجز السيارة في حال تعذُّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

يُذكر أن المرور أطلق خدمة “باشر” حتى تُمكّن رجل المرور من تسجيل المخالفة مباشرة بجهازه المحمول دون الحاجة لإيقاف المخالفين، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة لمالك السيارة خلال دقائق من تسجيلها.