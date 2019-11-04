استدعاء 19 سيارة لامبورجيني في المملكة لخلل خطير

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 19 سيارة لامبورجيني “ventador S Coupe” و”Aventador R Roadster” موديلات (2017-2019)، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من من خلال Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة خلل في برمجة المحرك قد يؤدي إلى توقفه بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادِث.

ودعت الوزارة أصحاب هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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