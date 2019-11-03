مبيعات السيارات المستعملة في الصين تحقق رقماً صادماً خلال سبتمبر الماضي

كتب: باسل الحلواني
حققت مبيعات السيارات المستعملة في الصين نمواً ملحوظاً، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قفزت بنسبة بلغت 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
ووفقاً للجمعية الصينية لتجار السيارات، فإن إجماليمبيعات السيارات المستعملة في الصين، خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1.31 مليون سيارة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مبيعات السيارات الصينية المستعملة خلال الـ9
جدير بالذكر أن سوق السيارات المستعملة الصينية قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي، مقارنةً بمبيعات السيارات الجديدة، حيث بلغ معدل نمو مبيعات السيارات المستعملة 14.6 نقطة مئوية أسرع من مبيعات السيارات الجديدة.
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