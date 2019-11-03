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الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول نظام الرصد الآلي ساهر.
وكان استفسار المواطن حول أن أجهزة الرصد الآلي (ساهر) صوّرته مسرعاً أثناء نقله حالة طارئة، حيث أن سيره بسرعة زائدة عن الحد المسموح به كان لإيصال ابنه إلى المستشفى، متسائلاً عما إن كانت المخالفة ستسقط عنه أم لا؟
وجاء رد المرور بأن عليه مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة الطارئة، ما يفيد بأن الهيئة هي الموكلة بالنظر في إمكانية إسقاط المخالفة من عدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تسقط مخالفات السرعة في الحالات الطارئة؟ المرور يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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