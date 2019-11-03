هل تسقط مخالفات السرعة في الحالات الطارئة؟ المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول نظام الرصد الآلي ساهر.

وكان استفسار المواطن حول أن أجهزة الرصد الآلي (ساهر) صوّرته مسرعاً أثناء نقله حالة طارئة، حيث أن سيره بسرعة زائدة عن الحد المسموح به كان لإيصال ابنه إلى المستشفى، متسائلاً عما إن كانت المخالفة ستسقط عنه أم لا؟

وجاء رد المرور بأن عليه مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة الطارئة، ما يفيد بأن الهيئة هي الموكلة بالنظر في إمكانية إسقاط المخالفة من عدمها.