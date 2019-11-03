تفاصيل الرسوم الجديدة المفروضة على المسافرين بالرحلات الداخلية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن رسوم جديدة تقدر بـ 10 ريالات، سيتم فرضها على المسافرين عبر رحلاتها الداخلية؛ نظير استخدامهم صالات المطار والمرافق التابعة لها بدايةً من يناير المقبل؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات. وجرى إعفاء أربع فئات من تلك الرسوم؛ وهم كالتالي: الركاب الرضع.

أعضاء طاقم الطائرة “الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف”.

أعضاء طاقم الطائرة المسجلين في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك؛ وهم الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني.

الركاب المواصلين “ترانزيت” والذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

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