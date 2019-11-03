لمحة عن خدمة الصيانة المتنقلة من الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، ونظراً لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة في سياراتها على الطريق مع تقديم خدمة متميزة، نجدها توفر خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة.

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من الوفاق لتأجير السيارات من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق الوفاق كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

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هذا وتستطيع هذه السيارات تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة بالإضافة إلى مخزون كافي من قطع الغيار يتيح لها متابعة صيانة ومستوى استعداد كافة سيارات الشركة للعمل بمختلف مناطق المملكة، ما يتضمن صيانة السيارات المؤجرة من قبل الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: