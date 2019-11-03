عدد الحالات المتوفاة سنوياً نتيجة الحوادث في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت أعداد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة بشكل كبير إلى أن وصلت إلى أكثر من 6,000 حالة وفاة سنوياً بجانب الإصابات الدائمة، إذ أن ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية، لذا جاءت مبادرة “حملة 80” التابعة للمرور السعودي بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، لرفع مستوى السلامة المرورية.

وتعتمد فكرة الحملة على متابعة سرية للسائقين وتوثيق إلتزامهم ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير إلتزامهم بالأنظمة المرورية.

وتهدف هذه الحملة إلى الحد من أعداد الضحايا والتوعية وإبراز القدوات في المجتمع وإشراكهم في الرسالة واستثمار وعيهم لمن حولهم، حيث جاءت أهدافها متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى السلامة المرورية، نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

يُذكر أن الحملة لاقت منذ انطلاقها تفاعلاً كبيراً من أفراد المجتمع، حيث وصلت أعداد مشاهدات البرومو التشويقي للحملة إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة على تويتر خلال أقل من 24 ساعة، وستستمر الحملة في الإنتشار حتى تغطي كافة مناطق المملكة.