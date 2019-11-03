استدعاء 638 ألف سيارة من هذه العلامة بسبب عيب خطير

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكيةجنرال موتورز، عن استدعاء 638 ألف سيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة، بالولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج مشكلة في أنظمة الفرامل تتعلق ببرنامج كمبيوتر معيب في هذه السيارات.

وشملت قائمة الاستدعاء السيارات شيفروليه "سبربان، وتاهو، ويوكون"، المنتجة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، وأيضا السيارتين شيفروليه سيلفرادو 1500، وجي.إم.سي سييرا 1500، بالنسبة للطرازات المنتجة خلال الفترة من 2014 حتى 2018.

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وبحسب الشركة فإن هذه المشكلة تتعلق

بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة ذات محركات سعة 5.3 لتر والسيارات رباعية الدفع.

وتتعلق المشكلة ببرنامج حوسبي معيب في وحدة استشعار لقياس سرعة إطار السيارة، وقد تؤدي هذه المشكلة إلى تفعيل منظومة المكابح دون قصد، وبالتالي انحراف السيارة بشكل غير متوقع، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.