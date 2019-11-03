في اليوم الثاني من "نوفمبر".. زيادة أسعار 4 سيارات موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامات هيونداي الكورية الجنوبية، وجيلي الصينية، ومازدا اليابانية، في مصر، زيادات طفيفة على عدد من طرازات 2020.

إلنترا HD

البداية كانت مع "هيونداي إلنترا HD" موديل 2020المجمعة محليًا، والتي شهدت أسعارها ارتفاعاً بواقع 2.000 جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة يرتفع سعر الفئة القياسية من إلنترا HD إلى 247.000 جنيه بدلًا من 245.000 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بنفس القيمة وبذلك يصبح سعرها 254.000 مقارنة بـ252.000 في سبتمبر، أما الفئة الثالثة من هيونداي إلنترا HD المحلية أصبح سعرها الجديد 259.000، وبات سعر الفئة الرابعة 265.000 بدلًا من 263.000 جنيه قبل إقرار زيادة نوفمبر.

وارتفع سعر الفئة الخامسة عالية التجهيز من إلنترا HD الجديدة بنفس القيمة المقررة وبذلك يصبح سعرها الرسمي 275.000 جنيه مقارنة بـ273.000 جنيه.

هيونداي أكسنت HCI

وشهدت أسعار جميع فئات "هيونداي أكسنت HCI" موديل 2020 الجديدة زيادة بقيمة 1000

جنيه.

وبحسب التسعير الجديد الذي أبلغ الوكيل المحلي شبكة موزعيه لتطبيقه في نوفمبر الجاري، أصبح سعر الفئة القياسية 265.000 جنيه بدلاً من 26400 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية بسعر رسمي 278.000 جنيه بدلاً من 277.000 جنيه، وبات سعر الفئة الثالثة الرسمي بعد الزيادة 288.000 جنيه، بدلاً من 287.000 جنيه، بينما الفئة الرابعة قدمت بسعر رسمي 318.000 جنيه مقارنة بـ317.000 جنيه، أما الفئة الأعلى من أكسنت 2020 أصبح سعرها رسمي345.000 جنيه بعد أن كانت بـ 344.000 جنيه.

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إمجراند x7

كما أعلنت جي بي غبور أوتو، عن زيادة أسعار موديل 2020 من أيقونتها جيلي إمجراند X7 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وارتفعت أسعار جيلي إمجراند X7 الجديدة التي تتوفر لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات

إلى 299.000 جنيه مقارنة بـ292.000 بزيادة 7.000 جنيه في نوفمبر.

مازدا

وأقر وكيل مازدا ، زيادة على أسعار مازدا 3 موديل 2020 بواقع 3 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال نوفمبر الجاري.

وتتوفر مازدا 3 اليابانية الجديدة بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 105 حصان، وترتبط النسخة السيدان بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بينما زودت نسخة الهاتشباك بناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

ووفقًا للزيادات المقررة في نوفمبر الجاري من قبل الوكيل ارتفع سعر الفئة LUXURY القياسية سيدان إلى 321.900 جنيه مقارنة بـ318.900 جنيه خلال الشهر الماضي.

أمام الفئة الثانية من LUXURY فبات سعرها الرسمي الجديد بعد الزيادة 326.900 جنيه بدلًا من 323.900 جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثالثة Sport 374.900 جنيه بدلًا من 371.900 جنيه.

أما النسخة الهاتشباك الرياضية من السيارة فقد زاد سعر الفئة الأولى ليصبح 378.900 جنيه بدلًا من 375.900 جنيه، كما زاد سعر Sport Special Color سيدان بنفس القيمة لتباع بـ379.900 جنيه.

وارتفعت الفئة هاتشباك Special Color 2 بواقع 3.000 جنيه أيضًا وبذلك يصبح سعرها 383.900 ألف جنيه، وبنفس قيمة الزيادة ارتفعت فئة الهاتشباك Special Color- White Interior لتباع بـ386.900 جنيه.