الحكومة اليابانية صنعت سيارة بالكامل من الخشب!

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد صناعة السيارات تطوراً سريعاً في الفترة الأخيرة، جاعلة من الصعب تخيل ما سيكون عليه المستقبل، حيث سيكون مليئاً بالسيارات ذاتية القيادة والكهربائية المتطورة، واليوم، صنعت وزارة البيئة اليابانية سيارة بالكامل تقريباً من الخشب أطلقت عليها اسم Nano Cellulose.

الجدير بالذكر أن هذه ليست أول سيارة يُستخدم الخشب في صناعتها، حيث استعانت الشركات بالأخشاب منذ بداية صناعة السيارات، بداية من استخدامه كقطع هيكلية، وصولاً إلى استخدام الخشب كقطع زخرفية، إلا أن السيارة اليابانية مبتكرة قليلاً فهي مصنوعة من ألياف السليلوز النانوية، وهي مادة مشتقة من النباتات.

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هذه المادة الجديدة توفر العديد من الفوائد التي قد تجعل صانعي السيارات الآخرين مهتمين بها، فوزنها يساوي خُمس وزن الفولاذ ولكنها أقوى بخمسة أضعاف، واستخدمتها الوزارة لبناء هيكل السيارة وأجزاء أخرى منها، ما يجعلها تحصل على وزن نصف سيارة تقليدية، وهذا يمكن أن يزيد من كفاءة استهلاك الوقود أو النطاق الكهربي للسيارة.

المادة الجديدة المستخدمة هي نتاج أبحاث وتطوير لمواد جديدة مصممة لتقليل انبعاثات الكربون عند بناء السيارات، ولكن هذا لا يعني أن سيارتك القادمة ستكون مصنوعة من الخشب، فهذا أمر غير محتمل، والأكثر ترجيحاً هو أن شركات صناعة السيارات ستستخدم ألياف السليلوز النانوية شكل انتقائي أثناء صناعة سياراتها، مما يوفر الوزن ويزيد الكفاءة.