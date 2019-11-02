هل سنرى كورفيت SUV قريباً؟

الخليج ٣٦٥ نت – يشهد قطاع سيارات الـ SUV عالية الأداء نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث انضمت لامبورجيني إلى السباق وتعمل فيراري حالياً على واحدة، في حين أن البداية كانت عندما انطلقت بورشه كايين قبل عدة سنوات، حتى أن أستون مارتن على وشك الكشف عن DBX، وفي الشهر المقبل، ستكشف فورد عن كروس أوفر كهربائية مستوحاة من موستنج، فهل تنضم شيفروليه إلى هذا السباق بموديل مستوحى من كورفيت؟

تصميم تخيلي

أجابت ماري بارا رئيسة جنرال موتورز التنفيذية عندما سألها أحد الصحفيين بشكل مباشر عن سيارة SUV كورفيت محتملة، أن شركتها ستنظر في مجموعة متنوعة من الخطط وهي تعرف قوة علامة كورفيت التجارية، وهذه تلميحات مباشرة حول الاهتمام بتوسيع علامة كورفيت التجارية، ويعد طراز SUV عالي الأداء هو الأكثر احتمالاً نظراً لحالة السوق وغيرها من العوامل.

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من جانبه قال بوب لوتز، نائب رئيس جنرال موتورز السابق، أن علامة كورفيت التجارية لديها جاذبية كبيرة، ناصحاً الشركة بتطوير سيارة كورفيت SUV شبيهة ببورش كايين، بقدرة إنتاجية قدرها 20,000 إلى 30,000 سيارة حول العالم، وبسعر يبدأ من 100,000 دولار (375,000 ريال).

وفي الختام الاستفادة من علامة كورفيت التجارية منطقي إلى حد كبير، إلا أنه لا يوجد شيء رسمي بنسبة 100% عن هذا الأمر حتى الآن، ولكن لنفترض قيام الشركة بتطويرها، فهل من المناسب برأيكم ان تستمد قوتها من محرك V8؟ أم يُفضل أن تكون كهربائية بالكامل؟ هذه الأسئلة ربما تحدد الإجابة عنها مصير واحدة من أفضل سيارات الـ SUV عالية الأداء التي قد تصل خلال السنوات القادمة.