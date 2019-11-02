أسعار أحدث سيارة SUV في مصر

كتب: باسل الحلواني
طرحت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "فولفو" السويدية في مصر، السيارة فولفو "XC40" الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV".
وتدخل سيارة فولفو الجديدة في منافسة قوية مع عدد من السيارات المتاحةفي السوق المصرية وتنتمي إلى فئة الـSUV الفاخرة، وأبرزها أودي Q2 وبي إم دبليو X1 ومرسيدس GLA.
وتبدأ أسعار فولفو XC40 من 695.000 جنيه للفئة القياسية، والفئتين الثانية والثالثة بسعر
تعتمد فولفو XC40 على منصة جديدة بطول 4.40 متر وتتسع مقصورتها لخمسة أفراد، وتبلغ سعة التخزين الخلفية (الشنطة) 460 لترًا وتصل إلى 1336 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.
وتحمل السيارة الجديدة، محركاً رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وينتج قوة 254 حصان ميكانيكي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
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