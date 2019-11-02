"تعميق التصنيع المحلى" بقمة "إيجيبت أوتوموتيف" السنوية السادسة لصناعة السيارات

كتب: باسل الحلواني تنطلق بالقاهرة أعمال القمة السنوية السادسة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" فى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة ورعاية وزراء التجارة والصناعة، المالية، الإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام . وتعقد شركة إيجيبت أوتوموتيف القمة السادسة تحت عنوان " تعميق الصناعة و رؤية الحكومة 2030”، بمشاركة واسعة من أطراف صناعة السيارات ومجتمع الأعمال ورؤساء الشركات المصرية والعاليمة المهتمة بالسوق المصرى وعدد من السفراء والخبراء الاجانب بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الآكثر إرتباطا بسوق السيارات . وقال محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت أوتوموتيف، إن القمة السنوية السادسة تكتسب زخماً واسعاً مع الإهتمام الحكومى بإعداد مسار جديد لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية ومواكبة أحدث التطورات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية. القمة السنوية السادسة تكتسب زخماً واسعاً مع الإهتمام الحكومى بإعداد مسار جديد لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية ومواكبة أحدث التطورات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية. وأضاف أن السوق يتطلع إلى كشف توجهات الحكومة للنهوض بالتصنيع المحلى وزيادة الصاردات فى مستلزمات الإنتاج وفقاً لسياسات واضحة للحوافز التى يمكن أن تقدم تطور حقيقى فى مستقبل صناعة السيارات. ويناقش المؤتمر سبل تعميق التصنيع المحلى ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهيئات المختلفة لتنفيذ Advertisements نموذج للشراكة والتعاون فى إحداث نقلة نوعية داخل السوق كما يتناول خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعى والمواصفات القياسية. نموذج للشراكة والتعاون فى إحداث نقلة نوعية داخل السوق كما يتناول خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعى والمواصفات القياسية. ويتناول المؤتمر قضايا حماية المستهلك وقانون المرور الجديد وتطوير التعليم الفنى لخلق منظومة جديدة لتنمية سوق السيارات فى مصر. وتعد القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر الملتقى الأكبر للرؤساء التنفيذين للشركات المحلية وممثلى الشركات العالمية ويرصد سنوياً تطورات سوق السيارات والتوجهات المستقبلية لتقديم فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع. وتحظى القمة برعاية كبرى الشركات العالمية بالسوق للثقة لما تقدمه من إضافة نوعيه لسوق يتطلع الجميع لنموه نظراً للدور الاستراتيجى الذى يلعبه قطاع السيارات فى التنمية الاقتصادية و مساهمته القوية فى الإيرادات العامة للدولة.

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