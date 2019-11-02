شيفروليه تاهو وسوبربان الأجيال القادمة قد تدشّن في 10 ديسمبر

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الخليج ٣٦٥ نت – ذكرت مصادر موقع GM Authority بأن شيفروليه ستكشف عن تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً في 10 ديسمبر المقبل، وستُبنى الطرز الجديدة على منصة GM-T1، وهي نفسها المستخدمة في سيلفرادو 2019 وجمس سييرا 1500 2019، ويُتوقع أن يتم استخدام الألومنيوم في بناءهم ما يساعد على خفض وزنهم بمساعدة المنصة الجديدة مقارنة بالموديلات الحالية.
وكما علمنا سابقاً، فإن سيارات SUV الجديدة ستحصل على تعليق خلفي مستقل جديد إما بشكل قياسي أو كخيار إضافي، كما ستحصل تاهو وسوبربان 2021 على ترقيات هامة لمنافسة فورد إكسبيديشن، وتستمد السيارتين قوتهم من محرك رباعي الأسطوانات L3B سعة 2.7 لتر أو محرك V8 L84 سعة 5.3 لتر بتنفس طبيعي، وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات الجديد من جنرال موتورز.
وستأتي طرازات الجيل الجديد بتصميمات جديدة كلياً سواءً الخارجية أو الداخلية، وستركز الشركة بشكل أكبر على بعض التفاصيل التي تشتمل على مصابيح جديدة وتحسينات في مقاعد الصف الثالث، وشبك أمامي محسن يعد بكفاءة أكثر للسيارة.
وفي النهاية، سنخبركم بأحدث أخبار تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً أولاً بأول فور توفرها، لذا كونوا على ترقب.
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