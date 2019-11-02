قبل الشراء.. مقارنة بين "بي واي دي F3" و"شيري أريزو 5"

كتب: باسل الحلواني

أصبح قرار شراء سيارة جديدة من أصعب القرارات أمام المستهلك، خاصةً عند الاختيار من فئة السيارات الاقتصادية، التي تقل أسعارها عن 200 ألف جنيه، نظراً لتقارب المواصفات والأسعار والإمكانيات المقدمة في غالبية العلامات التجارية لهذه الفئة.

وحرصاً من "سيارات الوفد"، على تقديم خدمة مميزة لقرائها ومتابعيها، نقدم في السطور التالية مقارنة كاملة بين سيارتين متقاربتين في الأسعار والمواصفات الفنية، السيارة الأولى هي "بي واي دي F3"، والثانية "شيري أريزو 5" Baseline".

"بي واي دي F3"

تقوم شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر، بتجميع السيارة بي واي دي F3، محلياً.

وتأتي السيارة BYD F3 ، بمحرك 1500سى سى، 4سلندار، يعطي قوة قدرها 108 حصان، وتمتلك السيارة عزم دوران يصل إلى 145 نيوتن. متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 4800 لفة فى الدقيقة، وهو متصل بناقل حركة يدوى مكون من 5 سرعات.

أما عن الأبعاد الرئيسية، فعلى مستوى الطول فيبلغ طول السيارة 4605 ملليمترات، أما العرض 1705 ملليمترات، بينما الارتفاع 1490 ملليمترا.

وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 15 بوصة، ويصل مساحة تخزينها الخلفية – الشنطة-

إلى 360 لتراً.

وزودت F3 بمواصفات الأمان الأساسية المتمثلة في وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

وفيما يتعلق بوسائل الترفيه داخل مقصورة السيارة، فقد زودت بتكييف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام التحكم في بعض الوظائف من خلال عجلة القيادة.

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وتقدم F3 موديل 2020 في نسخة واحدة من التجهيزات بأسعار رسمية 178.000 جنيه، بفارق 1000 جنيه عن نسخة 2019 التي كانت تقدم بسعر رسمي 177.000 جنيه .

شيري أريزو 5

تقدم جي بي غبورأوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً، عبر ثلاث فئات، الأولى "مانيوال"، بالإضافة إلى فئتين "أوتوماتيك"، جميعهم بضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر.

وتأتي شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر.

وحددت مجموعة جي بي غبور أوتو أسعار سيارات

شيري أريزو 5 الفئة الأولى "مانيوال" بقيمة 168.9 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية أوتوماتيك بنحو 187.9 ألف، وجاءت أسعار سيارات شيري أريزو 5 الفئة الثالثة "H/L" بقيمة 2020.9 ألف جنيه.

ويبلغ طول السيارة 4572 ملليمترًا وعرضها 1825 ملليمترًا، وارتفاعها 1482 ملليمترًا يصل طول قاعدة العجلات 2670 ملليمترًا، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 129 ملليمترًا بينما تصل سعة حقيبة الأمتعة الخلفية إلى 430 ملليمترًا. ويصل وزن السيارة فارغةً إلى نحو 1297 ملليمترًا.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

وزودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.