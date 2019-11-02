مليارديرات عالم التقنية يمتلكون هذه السيارات المتواضعة!

الخليج ٣٦٥ نت – يتمتع بعض أنجح مليارديرات عالم التقنية بذوق متواضع إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالسيارات، حيث شوهد أغنى رجل في العالم، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، يقود سيارة هوندا أكورد حتى عام 2013، وبوضع ذلك في الاعتبار، قررنا معرفة ما هي السيارة المفضلة لبعض الأسماء الكبيرة الأخرى في عالم التقنية، وهو ما سنستعرضه معكم في السطور القادمة.

1-مارك زوكربرج

الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، ثروته تقدر بـ 72.3 مليار دولار، تمت مشاهدته في سيارة أكيورا TSX سوداء، وفولكس فاجن هاتشباك، وهوندا فيت.

2-جيف بيزوس

مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، وهو أغنى شخص في العالم حالياً بصافي ثررة قدرها 109.9 مليار دولار، يمتلك سيارة هوندا أكورد.

3-إيلون ماسك

المدير التنفيذي لشركة تيسلا، قدرت صافي ثروة ماسك بحوالي 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2007، كشف في تغريدة حديثة أنه يقود في الغالب سيارة تيسلا موديل S بيرفورمانس، وأحياناً يقود تيسلا موديل 3 وموديل X عندما يكون مع أطفاله، وبالإضافة إلى سيارات تيسلأ، فهو يقود فورد موديل T وجاكوار E-Type Series 1 رودستر، في حين أن سيارته الأكثر إثارة للإعجاب هي لوتس إسبريت 1976 التي استخدمت في فيلم جيمس بوند عام 1977.

4-بيل جيتس

مؤسس شركة مايكروسوفت، وهو جامع متعطش للسيارات الفاخرة، فهو يمتلك سيارة بورشه 911 الخارقة، والتي باعها لاحقاً، في حين أن واحدة من أفضل سيارات تشكيلته هي بورشه 959.

5-مايكل ديل

المدير التنفيذي لشركة ديل للحواسيب، يمتلك تشكيلة سيارات فاخرة تشتمل على بورشه بوكستر 2004، وبورشه كاريرا GT، وهامر H2.

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6-لاري إليسون

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، صنف كخامس أثرى شخص في العالم من قبل مجلة فوربس الأمريكية بثروة بلغت 43 مليار دولار أمريكي، تضمنت تشكيلته سيارات أودي R8، وماكلارين F1، ولكزس LFA، ولكزس LS 600h L.

7-جاك ما

شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقا لمجموعة علي بابا التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري علي إكسبريس، ويمتلك صافي ثروة قدرها 38 مليار دولار، يقود سيارة Roewe RX5 SUV.

8-ترافيس كالانيك

الرئيس التنفيذي لأوبر، وتبلغ ثروته 3.6 مليار دولار، قال في عام 2016 أنه يمتلك سيارة بي ام دبليو M3 كشف موديل 1999، لكن رخصة قيادته منتهية.

9-لاري بايج وسيرجي برين

مؤسسا شركة جوجل، وهما حالياً في المركز الـ 10 و11 في قائمة الأغنى في العالم، إلا أن كلاهما يمتلك سيارة تويوتا بريوس.

10-ريتشارد برانسون

مؤسس مجموعة فيرجين غروب التي تضم أكثر من 360 شركة، وتبلغ ثروته 5.32 مليار دولار، يقود سيارة رنج روفر حصل عليها كهدية، وقال في مقابلة حديثة إن سيارته الأولى كانت موريس مينور 1968.