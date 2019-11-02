العثور على كورفيت مسروقة منذ 4 عقود والبحث عن مالكها

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة غريبة تم استدعاء الشرطة في مدينة ليفونيا بولاية ميشيغان الأمريكية للتحقيق في سيارة مهجورة، وعلى الرغم من أن السيارات المهجورة ليست من الأمور الخطيرة التي تستدعي إجراء الشرطة تحقيقات لها، إلا أن هذه السيارة وهي كورفيت موديل 1981 تمتلك حكاية مريبة!

حيث أنه بعد العثور عليها تم سحبها إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات العادية بحقها، لكن فوجئ الشرطي المختص بالتحقق من رقم الشاصي الخاص بالسيارة لإيجاد مالكها من خلال شبكة معلومات إنفاذ القانون، ظهر أن رقم الشاصي “غير لائق”، وهو ما أكد أن هذه السيارة خلفها مشكلة كبيرة.

لذا قامت الشرطة باستدعاء المحقق “هول” المختص في تحقيقات السيارات المسروقة، ومن البحث في السجلات القديمة للسرقات تبين أن هذه السيارة قد سرقت منذ عام 1981، وأكد اختلاف رقم الشاصي أن السارق قد تلاعب به.

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ولا تزال التحقيقات قائمة للبحث عن المالك الأصلي للسيارة الكورفيت من أجل إرجاعها له بعد مرور ما يقرب من 4 عقود على سرقتها.