كيا اوبتيما 2021 تظهر بدون تمويهات أثناء التقاط صورها الدعائية

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت كيا حملتها الدعائية لأوبتيما المعاد تصميمها الشهر الماضي، واليوم، ظهرت العديد من الصور لها بدون تمويهات على الإنترنت، حيث كانت يتم التقاط بعض الصور لها لأجل حملتها الدعائية، وتظهر السيارة بتصميم أنيق مع زجاج أمامي فخم وسقف ديناميكي منحدر في الخلف يمنحها مظهر سيارة كوبيه رباعية الأبواب.

وعلى الرغم من ضعف جودة الصور، إلا أنه يمكننا رؤية الهيكل الانسيابي ذو المنحنيات الدقيقة، كما حصلت أيضاً على عتبات جانبية بارزة وتقليم من الكروم يصل إلى العمود C، ويستمر التصميم الرياضي في الخلف، حيث يمكننا رؤية مصد خلفي ومشتت هواء مدمج، بالإضافة إلى نظام عادم مزدوج، ومصابيح خلفية متصلة بشريط رفيع.

لم تكشف الصور عن الواجهة الأمامية، لكن تم الكشف عنها في صور مسربة من الصين، حيث تُظهر تصميم أكثر شراسة من أوبتيما الحالية، وتتميز بشبك أمامي واسع “أنف النمر” يمتد بعرض السيارة، والشبك الأمامي يعطيها مظهر مازيراتي، لكنها أكبر من ذلك ليشتمل بشكل جزئي على المصابيح الأمامية، ويوجد أسفل الشبك مأخذ هواء على شكل شبه منحرف يحيط به مصابيح الضباب وفتحات جانبية رياضية، كما يمكننا رؤية غطاء المحرك بتصميم مميز.

Advertisements

وبالنسبة للداخلية، فهي تتميز بتصميم حديث، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة في ديسمبر، لكن الصور تشير إلى أنها ستحتوي على أدوات قياس رقمية ونظام ترفيهي مستقل، كما يمكننا أن نتوقع حصولها على نظام جديد للتهوية، وتحسين لجودة المواد المستخدمة، ونأمل أن تحصل على إلهامها من تيلورايد التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام.

أما بالنسبة للمحرك، فخياراته غير مؤكدة بعد، ولكن قد تحصل على خيارات مشابهة لهيونداي سوناتا، وهذا يعني أنها ستتوفر إما بمحرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 180 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بتنفس طبيعي بقوة 191 حصان و245 نيوتن.متر من عزم الدوران.