كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيات الأسبانية تطرح سيارتها الجديدة Cupra Ateca بهذه المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة سيات الإسبانية سيارتها الجديدة الذي يُطلق عليها اسم "Cupra Ateca"، بمواصفات مذهلة، وبطلاء مميز وصوت جديد.

واقتصر إنتاج السيارة الجديدة Cupra Ateca Limited Edition على 1999 نسخة فقط، وتأتي لسيارة باللون الرمادي والأزرق.

ويوجد بالسيارة جنوط مصنعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، ومجهزة باسبويلر مصنوع من ألياف الكربون على حافة السقف.

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والسيارة الجديدة تأتي بمقاعد رياضية، وفرش ألكانتارا على كسوة الأبواب، إضافة إلى حليات الكربون باللون النحاسي والسجاد الخاص.

ويعتمد الموديل الخاص على سواعد محرك سعة 2 لتر بقوة 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DSG لتوزيع قوة محرك التربو على العجلات الأربعة.

وتتسارع السيارة الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 247 كلم/س.