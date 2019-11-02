ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات "تويوتا" في مصر

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لكافة طرازاتها، الموجودة بالسوق المصرية، والتي شملتكلا من:"كورولا، وكورولا هايبرد، وCHR، و FORTUNER، وrush، وياريس H/B، HILUX، وhiace، وcoaster.
وننشر في السطور التالية النسخة الكاملة من القائمة السعرية، وذلك في إطار حرص "سيارات الوفد"، على تقديم خدمة خبرية مميزة لعشاق العلامة اليابانية.
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