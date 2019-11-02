ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات "تويوتا" في مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لكافة طرازاتها، الموجودة بالسوق المصرية، والتي شملت

CHR

FORTUNER

rush

H/B

HILUX

hiace

coaster

كلا من:"كورولا، وكورولا هايبرد، و، و، و، وياريس، و، و

وننشر في السطور التالية النسخة الكاملة من القائمة السعرية، وذلك في إطار حرص "سيارات الوفد"، على تقديم خدمة خبرية مميزة لعشاق العلامة اليابانية.