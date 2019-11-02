الفاروميو جيوليا وستيلفيو 2020 ستحصلان على تحديثات شاملة

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الخليج ٣٦٥ نت – تعمل الفا روميو حالياً على تحديث موديلات جيوليا سيدان وستيلفيو SUV، وقد تسربت مواصفات السيارتين لتشمل تحسينات واسعة للداخليات والتقنيات لعام 2020.
جيوليا وستيلفيو 2020 ستحصلان على داخليات أكثر فخامة مع تغيير المقود والكونسول الأوسط وذراع الجير، مع نحت العلم الإيطالي في قاع الذراع وإضافة ضوابط جديدة لنظام المعلومات الترفيهية.
بالنسبة للتقنيات فسيحصل الموديلان على شاشة لمسية 8.8 إنش عوضاً عن شاشة 6.5 إنش غير اللمسية حالياً، مع أحدث أنظمة مساعدة السائق مثل نظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني “بشكل مقارب لنظام تيسلا”.
من الغالب استمرار المحركات الحالية التي تشمل محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 280 حصان وعزم دوران 415 نيوتن.متر، بينما النسخ الأقوى في مجال الموديلين ستستمر مع محركات تيربو V6 سعة 2.0 لتر بقوة 505 حصان وعزم دوران 600 نيوتن.متر.
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