شيفروليه سوبربان تحتفل بمرور 85 عاماً وكونها أقدم موديل في تاريخ السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت شيفروليه بالذكرى الخامسة والثمانين لسوبربان، والتي تم تقديمها في 1935 مع عدم توقف إنتاجها على مدار العقود، ما يجعلها أعرق موديل في صناعة السيارات على الإطلاق.

رغم تغير العالم بقوة على مدار السنين إلا أن سوبربان حافظت على أهميتها اليوم مثل 1935، حيث دشنت السيارة آنذاك فكرة مركبات الدفع الرباعي، والتي جمعت بين راحة الركاب والمساحة التخزينية الواسعة، ويُذكر أن الموديل الأصلي كان قادراً على استيعاب ثمانية ركاب مع توفير 3,259 لتر للتخزين، مع محرك بستة سلندر بقوة 60 حصان.

سوبربان الحالية تسع تسعة أفراد مع مساحة تخزينية قصوى 3,446 لتر عند طي الصفوف الثانية والثالثة من المقاعد، كما تعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، أي سبعة أضعاف قوة الموديل الأصلي، مع ازدياد رواج الموديل بثبات على مدار الأعوام.

وتنوي جنرال موتورز إطلاق جيل جديد كلياً لشيفروليه سوبربان في 2020 بالتوازي مع جمس يوكون الجديدة وكاديلاك اسكاليد.