هل هذه مرسيدس AMG GT الجيل القادم؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل مرسيدس AMG على تطوير الجيل القادم من GT عالية الأداء، وقد بدأ إنتاج الموديل الحالي في 2015، ما يعني أن السيارة جاهزة لبعض التحديثات لمنافسة بورش 911 الجديدة.

وقد شوقت مرسيدس لـ GT الجديدة بشكل خفيف خلال زيارة المتسابق المحترف لويس هاملتون لمركز تصميم الشركة في ألمانيا، وفي الفيديو نرى تفحص هاملتون لمرسيدس مايباخ 6 كابورليه الاختبارية، وبعد 35 ثانية في الفيديو ينتقل التركيز لموديل مصغر غامض لكوبيه ببابين، هل هذه هي أول نظرة على الجيل القادم من GT؟

الموديل الأصغر يتمتع بأبعاد رشيقة ورفارف عضلية وتصميم عنفواني للمقدمة يذكرنا بمرسيدس AMG وان هايبركار، ما يعني اشتراك الاثنين في بعض المواصفات في الغالب.

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وقد أشارت تقارير أخيرة أن الجيل الثاني من GT سيستمر مع محرك V8 توربو مزدوج سعة 4.0 لتر الحالي مع نظام هجين مخفف ودفع رباعي متغير بالكامل.. وبينما تصل قوة المحرك في GT R الحالية إلى 577 حصان، نتوقع زيادة في القوة وعزم الدوران.. ومن المتوقع انطلاق GT الجديدة في 2021.