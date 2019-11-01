بي ام دبليو ومرسيدس يبادلان المزح الساخرة في الهالووين

الخليج ٣٦٥ نت – تبادلت بي ام دبليو ومرسيدس بعض المزح الخفيفة على تويتر بالتوازي مع احتفالية الهالووين، وقد بدأت بي ام دبليو بإرسال تويتة موجهة لمرسيدس بها صورة E53 داخل زيّ M5، مع تعليقهم: “الآن كل سيارة قادرة على ارتداء أزياء بطلها الخارق المفضل!”.

ولم تنس بي ام دبليو أن تتمنى لمرسيدس “عيد هالووين سعيد”، وقد ردت مرسيدس على الفور بتويتة قالت فيها: “ممتاز، هذا الزيّ يبدو مخيفاً حقاً!.. خاصة هذا الشبك الأمامي”.

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بالطبع هذه إشارة إلى الحجم العملاق للشبك الأمامي لبي ام دبليو، والذي لفت الانتباه خاصة مع الكشف عن X7 الجديدة والفئة السابعة فيس ليفت، ثم السيارة الاختبارية 4 في معرض فرانكفورت الماضي.

كما ترون، الشبك الأمامي بنفس طول المقدمة بأكملها تقريباً وقد تم انتقادها من بعض محبي بي ام دبليو وغيرهم، ويبدو أن مرسيدس غير مقتنعة بها أيضاً.