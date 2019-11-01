المؤسس المشارك لـ “آبل” غير مقتنع بالسيارات ذاتية القيادة الكاملة

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الخليج ٣٦٥ نت – ستيف ووزنياك هو عبقري التقنية الذي شارك في تأسيس ابل مع ستيف جوبز في 1978، وقد آمن ووزنياك في الماضي أن السيارات الذاتية بالكامل هي حلم واقعي تماماً.
ووزنياك ظن أن يوماً ما ستكون السيارات الذاتية قادرة على فحص الطرق والاستجابة مثل البشر، كما وضع آمالا على شركة ابل لتحقيق هذا الحلم، ولكن الآن تغيرت آراؤه بشكل ملحوظ.
حالياً ووزنياك مقتنع أن درجة العشوائية مرتفعة جداً على الطرق للسماح للسيارات الذاتية بالتعامل معها بشكل كفء، مؤمناً أنه من الأفضل استخدام التقنية لمساعدة السائقين في ظروف محددة وليس استبدالهم بالكامل.
ويؤمن ووزنياك أن السيارات الذاتية قد تنجح في حالة “عدلنا جميع الطرق ووضعنا خرائط شاملة عليها وأزلنا كل المخلفات منها وتأكدنا من عدم حدوث أمور غير متوقعة عليها..الخ”، وبالطبع كل هذا يستحيل ضمانه في نفس الوقت على جميع شبكات الطرق في الدول.
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