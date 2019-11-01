عرض تقسيط نيسان باترول بلاتينيوم 2019 من العيسى للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة العيسى للسيارات، واحصل على نيسان باترول بلاتنيوم بطل الدروب بأفضل سعر لايقارن ضمن عروض الشتاء. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باترول بلاتنيوم: السعر نقداً: إبتداء من 192,999

السعر بالتقسيط: إبتداء من 2,827 ريال شهريا الشروط والأحكام: الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتأمين ورسوم اللوحات

يطبق على موديلات محددة

تطبق الشروط والأحكام

قد تختلف مواصفات الصورة المعروضة

الغرض ساري حتى نفاذ الكمية صورة العرض:

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