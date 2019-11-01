خصم مميز على هافال H9 موديل 2020 من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، وكيل سيارات هافال في المملكة، امتلك هافال H9 فئة ديقنتي فتحة موديل 2020 الآن الان وابدأ دفعتك في عام 2020. السيارة المشمولة في العرض: هافال H9 فئة ديقنتي فتحة موديل 2020: السعر نقداً: بـ 99.900 ريال بدلا من 107900 ريال مزايا العرض: صيانة مجانية أول سنة مفتوحة الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

الضمان 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أسبق

خيارات تمويلية متعددة الشروط والأحكام: السعر قبل إضافة الضريبة ورسوم اللوحات صورة العرض:

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