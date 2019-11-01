كوريا الجنوبية ستستخدم حافلات ذاتية القيادة في النقل العام

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، عن البدء في إجراء اختبارات استخدام حافلات ذاتية القيادة في مجال خدمات النقل العام بمدينة “سيجونج” الإدارية اعتباراً من بداية الشهر القادم، وذلك في إطار مشروع تعميم استخدام الحافلات ذاتية القيادة في المدينة عام 2022.
وقالت الوزارة أنه خلال فترة الاختبارات والتي تمتد حتى نهاية 2021 سيتواجد سائق في كل حافلة خلف المقود للتدخل في الحالات الطارئة، وأن المسافة التي ستقطعها الحافلة يبلغ طولها 9.8 كيلومتر داخل المدينة، كما لن يسمح للمواطنين العاديين بركوب هذه الحافلات خلال هذه الفترة.
ومن مميزات الحافلة ذاتية القيادة، إمكانية توقفها في الأماكن التي يحددها الركاب وهو ما سيكون مفيدا بشكل خاص لذوي الإعاقة، كما سيتاح للمعاقين من خلال تطبيق ذكي على الهاتف تحديد مكان وقوف الحافلة سواء للركوب أو للهبوط.
وصرح كانج كيونج بيو الباحث في معهد كوريا للنقل خلال اختبار الحافلة ذاتية القيادة للصحفيين، قائلاً: “إن الحافلة ستعرف طلب الراكب في كل محطة وستعمل على أساس هذه البيانات”.
وأضاف كانج كيونج :”في حالة الركاب كبار السن أو المعاقين ستوفر الحافلة لهم مساعدات الركوب أو النزول الموجودة لديها، كما يمكنهم اختيار مكان نزولهم أو ركوبهم الحافلة من خلال تطبيق على هواتفهم الذكية”.
يذكر أن هذه الحافلات تضم 15 مقعدا، ويمكن لها تغيير الحارة أو التوقف قبل التقاطعات حتى في ظل وجود سيارات أخرى إلى جوارها، وشارك في تطويرها شركات “كيه.تي.آي” و”هيونداي موتور” و”إس.كيه تيليكوم” و”جامعة سول الوطنية”.
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