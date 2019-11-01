دراسة حول تصنيع سيارات كهربائية ألمانية في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – عرضت شركة ألمانية سيارة كهربائية صغيرة الحجم مع تقديمها لدراسة حول إمكانية افتتاح مصنع لانتاج هذه السيارات الكهربائية بالكامل في المملكة، وكان ذلك خلال النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وظهرت هذه السيارة الصغيرة الحجم في الرياض خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأ تصنيعها عام 1995 أي قبل 25 عام ولكن توقف انتاجها، ويجري الآن تطوير شامل لها يشمل البطاريات والمحرك والبرمجيات في ألمانيا.

يُذكر أن العمل جاري على الجيل الجديد من هذه السيارة الكهربائية، بالإضافة إلى دراسة محاولة تصنيع الجيل الجديد منها في السعودية مع توفير محول بطاريات تخزين يعمل بالطاقة الشمسية قدرته 25 كيلو واط.