إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات لعرض الأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تُبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) وأيضاً أسعار الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين، حيث أن هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية لترخيص محطات الوقود.

ويأتي تركيب هذه الشاشات بهدف تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية؛ مواكبة وتوعية بالمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

يُذكر أن الوزارة قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، والتي تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، كما يجب أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدم في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.