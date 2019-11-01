89% من السيارات في المملكة لا تتوافق مع معايير الفحص الدوري!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء”، أن 89% من السيارات لا تتوافق مع معايير الفحص الدوري المحدثة وأن الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية المحدثة بلغت نسبتها 48.53% فقط، بينما جاءت نسبة تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية في المملكة بناءاً على معايير منظمة الصحة العالمية 10.42% بنهاية العام 2018.

وأصدرت وزارة الصحة تقريراً متعلقاً بمبادرات السلامة المرورية في نهاية عام 2018، حيث أوضحت فيه أن عدد المخالفات المرورية قد بلغ حينها 132.976 لكل 100 ألف نسمة، وبلغ عدد إصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة 94 إصابة، كما تم تقليص نسبة المخالفات المرورية الخطيرة إلى 20% من إجمالي المخالفات وبهذا تكون قد انخفضت النسبة بمقدار 38% عن عام 2017، والسبب في هذا الإنخفاض هو تغليظ عقوبة المخالفات الخطيرة.

يُذكر أن نشر التقرير يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الإدارة العامة للمرور “حملة 80” التوعوية بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق؛ رفعاً لمستويات السلامة المرورية على طرق المملكة.