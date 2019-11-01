كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب صور سيارة فورد الـ SUV الجديد أثناء اختباراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوهدت سيارة فورد الـ SUV الجديد أثناء اختبارتها في الشوارع الأمريكية، حيث يجري مهندسو فورد اختبارات على أحد السيارات الجديدة التي ستنضم لعائلة فورد، وتبدو السيارة في بداية مراحل التطوير حيث تم اختبارها على هيئة فورد فيوجن كسيارة SUV.

ويشار إلى أن فورد موستانج ستكون السيارة الوحيدة التي ليست SUV ولا بيك أب ولا فان في أسطول فورد في أمريكا الشمالية للأعوام القادمة، ولذلك يشير المصدر لإحتمالية أن تكون هذه السيارة هي البديل لفيوجن بعد أن يتوقف إنتاجها العام المقبل.

ويبدو من الصور المسربة أن المهندسين استخدموا نسخة مطولة من هيكل فيوجن لتغطية الهيكل الأساسي الذي قد يكون نسخة محدثة من قاعدة العجلات CD4 للسيارات متوسطة الحجم الذي ظهر في الجيل الحالي من فيوجن. وهذا يشير إلى إحتمالية الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات.

ومازالت مرحلة الاختبار في البداية فقد تستغرق فورد ما يقارب الستة أشهر أو أكثر لتعود بالنسخة الإنتاجية لإختبارها في الشوارع العامة مرةً أخرى. وذلك يتوقع أن لا يتم الكشف عنها الا بحلول عام 2021 على أن يتم بيعها كموديل 2020.