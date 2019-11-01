"الوفد" تجيب عن السؤال: ماذا حدث في مبيعات السيارات خلال 2019؟

كتب: باسل الحلواني

شهدت سوق السيارات المصرية، منذ مطلع 2019، العديد من التطورات، التي أثرت بالسلب على خريطة مبيعات القطاع، فمع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بموجبها تم إعفاء السيارات أوروبية الصنع من الجمارك، سيطرت حالة من الركود على السوق، استمرت لعدة أشهر، قبل أن تشهد المبيعات تحسناً محدوداً خلال النصف الثاني من العام.

13% تراجعاً في مبيعات العلامات التجارية المُجمعة محلياً

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات سيارات الركوب الملاكي المُجمعة محلياً، والتي انخفضت بنسبة 13%، لتصل إلى 32 ألفًا و656 وحدة، مقارنة بـ 37 ألفًا و537 مركبة خلال الفترة نفسها من 2018.

واستطاعت علامة نيسان اليابانية، أن تتصدر مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا، خلال الفترة من "يناير"، إلى "سبتمبر"، بحصة سوقية بلغت 35.6%، بعد تمكنها من بيع 11 ألفًا و642 سيارة، واقتنصت علامة شيفروليه الأمريكية المرتبة الثانية بحصة سوقية قدرها 22.9%، محققة بيع 7 آلاف و464 وحدة، فيما حلت

"بى واى دي" الصينية فى المركز الثالث بحصة سوقية 13%، وبإجمالي مبيعات بلغ 4 آلاف و285 سيارة.

وتمكنت هيونداى الكورية الجنوبية من الحصول على المرتبة الرابعة في قائمة السيارات المجمعة محلياً الأكثر مبيعاً خلال أول 9 أشهر من 2019، بحصة سوقية قدرها 11.8%، وإجمالي مبيعات 3 آلاف و842 سيارة، بينما جاءت "شيري" الصينية في المركز الخامس بالقائمة، بحصة سوقية 8%، وإجمالي مبيعات 2628 وحدة.

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وفي المرتبة السادسة جاءت "لادا" الروسية، بحصة سوقية 4.6%، مسجلة بيع 1508 سيارة، وبحسب بيانات "أميك"، أحتلت "جيب" المركز السابع، بحصة سوقية قدرها 1.2%، محققة بيع 382 وحدة، وتلتها "تويوتا" بحصة سوقية 1.3%، وإجمالي مبيعات 371 وحدة، وحلت "جيلى" في المركز التاسع بحصة سوقية1%، وإجمالي مبيعات 318 وحدة، وجاءت كيا الكورية الجنوبية في المركز العاشر بحصة سوقية بلغت .7%، بعد

أن حققت مبيعات بلغت 234 سيارة.

6.6% انخفاضاً في مبيعات "الملاكي" المستوردة

سجلت مبيعات السيارات المستوردة انخفاضًا بنسبة %6.6 لتسجل 54 ألفًا و616 مركبة، مقابل 58 ألفًا و476 وحدة، بحسب إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

تمكنت رينو الفرنسية من الحصول على حصة سوقية بلغت 18%، بإجمالي مبيعات 9 آلاف و810 مركبة، وحلت هيونداى الكورية الجنوبية، فى المركز الثاني، بقائمة مبيعات السيارات المستوردة الأكثر مبيعاً خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، بحصة سوقية 17%، وإجمالي مبيعات 9 آلاف و270 سيارة، وتلتها "تويوتا"، بحصة سوقية 16.2%، وإجمالي مبيعات 8 آلاف و856 سيارة.

أما بيجو الفرنسية، فاقتنصت المركز الرابع بحصة سوقية 10%، بإجمالى مبيعات 5 آلاف و479 سيارة، وتلتها كيا الكورية فى المركز الخامس، بحصة سوقية قدرها 9.5%، وإجمالي مبيعات 5 آلاف و167 سيارة، واحتلت فيات الإيطالية، المرتبة السادسة بحصة سوقية 5%، محققة بيع 2714مركبة، وحصدت نيسان المركز السابع بحصة سوقية 3.7%، مسجلة بيع 2043 مركبة، بينما جاءت "ميتسوبيشي"، في المركز الثامن، بحصة سوقية 3.4%، وإجمالي مبيعات 1832 سيارة.

وفي المركز التاسع جاءت "جيلى"الصينية، بحصة سوقية قدرها 3.1 %، محققة بيع 1719 مركبة، بينما حصلت "فورد" الأمريكية على حصة سوقية قدرها 2.3 %، احتلت بها المركز العاشر، بإجمالي مبيعات 1256سيارة.