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الخليج ٣٦٥ نت – تستمر اختبارات المركبة الصاروخية Bloodhound LSR لكسر الأرقام القياسية للسرعة على الأرض، لتحقق المركبة أقصى سرعة جديدة لها عند 540 كم\س في صحاري جنوب أفريقيا.
وقد وصلت المركبة لهذه السرعة قي أقل من 20 ثانية، وقد واجهت التجارب صعوبات مختلفة مثل فشل المحرك في البداية والتعامل مع بعض الرياح العنيفة في الصحراء.
هذه هي البداية، حيث تنوي الشركة إكمال التجارب وتحقيق 800 كم\س خلال أسابيع، وفي حالة نجاحها سيبدأ التجهيز للهدف النهائي الحقيقي، وهو الوصول إلى 1600 كم\س.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” سيارة صاروخية تصل إلى 540 كم\س بأقل من 20 ثانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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