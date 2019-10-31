“بالفيديو” سيارة صاروخية تصل إلى 540 كم\س بأقل من 20 ثانية!

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر اختبارات المركبة الصاروخية Bloodhound LSR لكسر الأرقام القياسية للسرعة على الأرض، لتحقق المركبة أقصى سرعة جديدة لها عند 540 كم\س في صحاري جنوب أفريقيا.

وقد وصلت المركبة لهذه السرعة قي أقل من 20 ثانية، وقد واجهت التجارب صعوبات مختلفة مثل فشل المحرك في البداية والتعامل مع بعض الرياح العنيفة في الصحراء.

هذه هي البداية، حيث تنوي الشركة إكمال التجارب وتحقيق 800 كم\س خلال أسابيع، وفي حالة نجاحها سيبدأ التجهيز للهدف النهائي الحقيقي، وهو الوصول إلى 1600 كم\س.