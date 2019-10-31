فورد موستنج SUV الكهربائية تظهر في أوضح صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتظارنا لتدشين فورد موستنج كروس اوفر الجديدة في نوفمبر 17، يستمر الفنانون برسم صور توقعية دقيقة للسيارة.

وقد تم رسم الصور بعدة ألوان طلاء مختلفة من موستنج نفسها، وهذا التصميم يبدو أنيقاً إلى حد كبير ودقيقاً لأنه معتمد على صور مسربة للكروس اوفر الكهربائية.

ونلاحظ التشابهات مع موستنج الأصلية مثل المصابيح الأمامية وغطاء المحرك المتجعد وخط السقف المائل.. وبما أنها كهربائية بالكامل فنرى أن الشبك الأمامي مغلق.

وقد وعدت فورد أن الكروس اوفر ستتميز بأداء ايروديناميكي رشيق مع توفرها بأنظمة دفع رباعي وخلفي ومستويات قوة مختلفة، وقد صرحت الشركة ان المدى سيصل إلى 600 كيلومتر.