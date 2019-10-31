رولزرويس جوست 2021 تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت رولزرويس جوست الجيل القادم في صور تجسسية جديدة بتمويهات كاملة أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.
جوست هي الشقيقة الصغرى لفانتوم مع تصميم متطور عن جوست الحالي باختلافات محدودة مثل مصابيح أمامية وخلفية أكثر عصرية وخطوط أكثر قوة للجسد.
أهم التغييرات لجوست تقع أسفل الجسد، مع اعتمادها على منصة جديدة من الألومنيوم لتحسين ثباتها وخفض وزنها، كما أن المنصة متوافقة مع المولدات الهجينة في حالة إضافتها في المستقبل.
وستعتمد جوست القادمة في الغالب على نسخة محدثة من محرك V12 توربو مزدوج سعة 6.6 لتر متصل بجير اوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي.
الداخلية تحمل بصمة رولزرويس الخاصة مع مواد فاخرة لأقصى درجة، ولكن جوست الجديدة ستحصل على بعض التقنيات العصرية مثل لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً وأحدث انظمة السلامة.
من المتوقع تدشين الجيل الثاني من رولزرويس جوست العام القادم كموديل 2021.
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