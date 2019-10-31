موعد انطلاق معرض السيارات السعودي الدولي 2019

الخليج ٣٦٥ نت – اربعون يوما فقط تفصلنا عن حدث السيارات الأكبر في السعودية سنويا ، معرض السيارات السعودي الدولي SMIS2019 الذي يفتتح دورته الجديدة الواحدة والأربعون في 10 ديسمبر إلى 14 ديسمبر، وبالطبع سيكون فريق الخليج ٣٦٥ نت متواجداً في جدة لتغطية هذه الفعاليات على مدار الساعة وبشكل مختلف هذه المره.

المعرض الذي يقام كل عام منذ 1978 وحتى اليوم، بتنظيم من شركة الحارثي للمعارض ، هذا العام سيكون مختلفاً حيث سيحتوي على مفاجآت جديدة وعشرات السيارات الجديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة في منصات المشاركين في المعرض المتنوعة، بالإضافة إلى تجارب القيادة وفعاليات متنوعة خارج الصالة الرئيسية للمعرض ، ومتعة أكثر للجميع، إضافة الى ان الدخول مجاني للجميع.

يعد المعرض هو الأضخم من نوعه في مجال صناعة السيارات في السعودية، حيث يشارك فيه العديد من الشركات العالمية من أمريكا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، ويحتوي على أقسام للسيارات المعدلة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والعربات التجارية والسيارات الثقيلة والشاحنات.

أبرز المشاركين في معرض السيارات السعودي الدولي:

– كيا

– هيونداي

– جي ايه سي

– هافال

– تويوتا

– شانجان

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-جريت وول

-فورد

-ام جي

-شيفروليه

– شيري

– سوزوكي

– جي ام سي