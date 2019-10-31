ملتقى الأعمال الألماني في ضيافة مرسيدس بنز بالمملكة

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات تؤكد على الفرص الاستثمارية الضخمة التي صنعتها رؤية 2030

ملتقى الأعمال الألماني في ضيافة مرسيدس-بنز

الخليج ٣٦٥ نت – استضافت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة بالمعرض الجديد في مدينة جدة ملتقى الأعمال الألماني السنوي، بحضور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة السيد/ هولجر زيجيلر ومديرة العلاقات العامة والاتصال بمكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الإقتصادية السيدة/ إيمان شتاب وممثلة الصناعة والتجارة الالمانية في المنطقة الدكتورة/ داليا سمارا بالإضافة إلى ثلاثين شخصية تمثل شركات ووكالات سعودية ألمانية مشتركة.

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اقامة الملتقى جاءت في ظل العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط المملكة وألمانيا، والتي يعكسها حضور العديد من العلامات التجارية الألمانية البارزة في المملكة منذ سنوات طويلة، وهو التواجد الذي عززته الثقة الكبيرة للعملاء في المملكة فيما تقدمه الشركات الألمانية من منتجات ذات جودة عالية، وتطرق الجفالي إلى الفرص الواعدة التي تحفل بها المملكة حالياً في ظل رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد والتي بدأت ثمارها تظهر بشكل واضح، وتحفز الشركات على الحضور والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الضخمة.

وشهد الملتقى الحديث عن المواضيع المشتركة بين الحضور، والجوانب التي من شأنها زيادة التبادل التجاري والمستجدات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ثم اصطحب فريق العمل الحضور في جولة على مرافق المعرض الجديد لسيارات مرسيدس – بنز؛ والذي يعد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والسادس عالمياً المصمم وفقاً لرؤية (MAR2020) والتي تعتمد على تقنية في عرض السيارات أمام العملاء بشكل تفاعلي بديع، كما شملت الجولة مركز الصيانة مما يعكس حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء.