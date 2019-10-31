كيا اوبتيما 2021 تظهر في صور توقعية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور توقعية جديدة لسيارة كيا اوبتيما 2021 بعد ظهور صور تشويقية رسمية لها، ومن الواضع أننا متجهون لتصميم مختلف تماماً للموديل الكوري.

في هذه الصور نرى اختلافات ملحوظة في المقدمة الجريئة خاصة، والتي تعطي انطباعاً انها سيارة أفخم وأغلى بكثير من اوبتيما، مع تصميم أنف النمر الأوسع، وفي الخلف نرى مصابيح LED مع شريط يصل بينهم على عرض الخلفية بأكملها، وهو تصميم أقرب لمستوى جينيسيس في الأناقة.

نعلم من الصور التشويقية أن داخلية اوبتيما القادمة بها لوحة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة معلومات ترفيهية عريضة، حيث ترغب كيا في تقليل الاعتماد على الأزرار قدر الإمكان.

هيونداي سوناتا بالفعل لمحت لتوجه تصميم موديلات كيا وهيونداي المستقبلية، واوبتيما القادمة ستؤكد لغة التصميم الجديدة للمجموعة الكورية.