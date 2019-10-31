كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تشوقنا لسيارتها الجديدة أوبتيما 2021 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوقتنا شركة كيا للسيارتها الجديدة أوبتيما 2021، حيث نشرت الشركة بعض الصور التشويقية للجيل الجديد من سيارتها أوبتيما، وتخفي الصور تفاصيل السيارةـ ولكن ربما يأتي الجيل الجديد بتصميم ثوري جديد.

وعن تصميم أوبتيما 2021، ستحتقظ كيا بهوية "أنف النمر" في الواجهة الأمامية بالشبك الأمامي العريض الذي يتداخل مع المصابيح الأمامية التي تحتوي على أضواء LED نهارية على شكل حرف Z شبيه بتصميم شقيقتها الأكبر كادينزا. ويمكن ملاحظة الخطوط الهجومية التي حصل عليها غطاء المحرك بالإضافة لحصولها على صدام أمامي عريض.

كما تحصل أوبتيما 2021 على خطوط جانبية محدبة تمتد على طول السيارة تقريبًا وسقفًا ينحدر بشدة بإتجاه الخلف. وأبرز ما يلفت النظر هو أغطية المرايا الجانبية التي أصبحت أصغر حجمًا وباتت مثبتة على الأبواب لتحسين تدفق الهواء وبالتالي الحصول على ديناميكية هوائية أفضل من السابق.

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وحصلت خلفية السيارة على مصابيح LED متصلة بتصميم عصري وأنيق. ولا يمكن تجاهل خطوط التصميم الحادة التي تبتدئ من السقف نزولًا إلى صندوق الأمتعة. ويبدو أن هناك شريط من الكروم سيمتد على طول الزجاج الخلفي محيطًا به من الأسفل ليوضح تصميم أوبتيما العريض.

ومن الدخالة يبدو من الصورة التشويقية أن أوبتيما حصلت على داخلية عصرية وأنيقة، حيث جاءت بلوحة عدادات رقمية إتصلت بشاشة نظام الترفيه التي توسطت الكونسول الوسطي. وتم استبدال عصا ناقل الحركة التقليدي بقرص دوار يتماشى مع فخامة المقصورة.

ومن الجانب الميكانيكي، يتوقع أن تزود أوبتيما بنفس خيارات المحرك المتوفرة على هيونداي سوناتا 2020.