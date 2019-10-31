مصر.. وزارة الإنتاج الحربي تنفي تحديد سعر السيارة الكهربائية

الخميس 31 أكتوبر 2019

كتب متابعات_السعودية نيوز

نفت وزارة الإنتاج الحربى المصرية، أى أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION والتى تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية، والتى سوف تصُنع فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة القادمة.

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وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله من أسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية، فى محاولة لاستغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجاتهم، كما قامت الصفحات التى تنشر هذه الأخبار باستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتى تحمل اسم E-MOTION وهو الاسم التجارى المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربى وشركة IMUT .

جدير بالذكر أن السيارة التى أعلن عنها أمس، من المقرر أن تستخدم فى قرى سياحية و كمباوندات، أما السيارات التى سوف يتم قيادتها فى الشارع سوف يكشف عنها فى الفترة القادمة، وإذ نرجو عدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة ومتابعة أخبار الوزارة من خلال صفحاتها الرسمية.