هايبرلوب سيتيح السفر من الرياض إلى جدة خلال 46 دقيقة!

الخليج ٣٦٥ نت – قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبر لوب جاي وولدر، في مقابلة مع “mbc”، أنهم ينفذون مشروع سيقوم بربط مدينة الرياض وجدة في 46 دقيقة فقط، أو الانتقال من جدة إلى مدينة “نيوم” في 40 دقيقة، وأضاف أن شركته تتطلع إلى إنشاء خط يربط مدينة أبوظبي الإماراتية بالرياض وذلك في غضون 48 دقيقة فقط، كما يربط بين الرياض والقدية في 7 دقائق فقط.

وتابع جاي وولدر: “لا نتحدث عن المسافرين بل البضائع أيضاً، يجب الربط بين دول الخليج كافة، وإنشاء طرق ومسارات جديدة للنقل لنقل البضائع والأفراد بطريقة حرة سهلة”، لافتاً أنه في حال تم التوصل لاتفاق حول ما يجب القيام به وكيفية تحقيق ذلك، يمكن للحفارات أن تبدأ في العمل قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها بالمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020.

كما أضاف أن الدراسة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كان التركيز على الصناعة وإنشاء قاعدة صناعية بالمملكة، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير، ومرافق للتصنيع للسعودية والخارج، مبيناً أن المشروع من المستهدف أن يخلق 124 ألف وظيفة بحلول 2030، وتسليم 5 مليارات دولارات من المنتجات المخصصة لتصديرها، وإضافة 4 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي.

وفي الختام، أكد وولدر، أنه يجب التعاون مع الجامعات للتدريب على هذه الصناعة الجديدة، مبيناً أن الشركة تبحث فرصة مع جامعة المملكة عبدالله للعلوم والتقنية للمشاركة في هذا الإطار.