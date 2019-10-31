حل لتعدي السائقين على منطقة مزروعة اختصاراً للطريق يتحول إلى كارثة

جذبت صخرة في غرب أوماها بأمريكا انتباه الجميع في الأيام الأخيرة، حيث قامت بالإضرار بالكثير من السيارات المتجاوزة، حيث تم وضعها لمنع السائقين من اختصار الطريق بالصعود على الرصيف المزروع، ولكن بعضهم ما زال يحاول فعل ذلك، ونتيجة لذلك فإن الاصطدام بشكل خفيف بالصخرة يجعل السيارة تُعلق فوقها.

قامت واضعة الصخرة بصنع مجموعة على فيسبوك باسم صخرة اوماها، وتقوم بعرض صور السيارات التي تأذت من الصخرة نتيجة لاختصار سائقيها الطريق رغم وجودها، ويعتقد أحد رواد الجروب أنه من الصعب رؤية الصخرة أثناء قيادته لسيارة SUV كبيرة.

ووفقاً لمدونة لتعليم القيادة، فهناك بعض الأسباب التي تجعل الأشخاص يقومون بالاصطدام بهذه الصخرة، فمثلاً، عندما يقوم السائقون الجدد بالاتجاه يساراً، فبدلاً من النظر إلى أين هم ذاهبون، فإنهم ينظرون إلى الأمام لمراقبة حركة المرور القادمة مما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل أثناء القيادة، وفي الختام، ما رأيكم في هذا الحل، وهل ترونه حلاً جيداً؟ شاركونا آراءكم ومقترحاتكم للحلول الأفضل من وجهة نظركم.