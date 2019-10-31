تعرف على أغرب الأشياء المنسية في السيارات.. منها رماد جثة متوفى!

الخليج ٣٦٥ نت – في المعتاد عند التوجه لشراء سيارة مستعملة فإن أبرز الأشياء التي يهتم بها المشتري هو فحص محرك السيارة وهيكلها، بالتأكيد لن يبحث أسفل المقاعد عن أشياء منسية من ملاك السيارة السابقين، لكن بعد شراء السيارة يفاجأ المشتري أحياناً بالعديد من الأشياء المنسية.



ولقد نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، قائمة بأغرب الأشياء المنسية أو الأغراض داخل سيارات البريطانيين، وسوف نقدم لكم أغرب هذه الأشياء المنسية.

1- رماد شخص متوفى



كشفت إحدى شركات بيع السيارات في مدينة آلترنكهام البريطانية، عن بيع أحد العملاء سيارته وقد نسي بها صندوق يحتوي رماد والده، ليفاجأ بعدها المشتري عند توجه للمنزل بوجود صندوق وعندما قام بفتحه وجد رماد جثة شخص متوفى!

2- علبة فاصوليا منتهية الصلاحية



أحد مشتري السيارات المستعملة قال بعد شراء السيارة وأثناء تنظيفها فوجئ بوجود علبة فاصوليا أسفل مقعد الراكب الخاص به، والغريب أنها كانت منتهية الصلاحية منذ 4 أعوام.

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3- جهاز نقل دم



قالت إحدى شركات السيارات في مدينة كوفنتري البريطانية، بعد إتمام عملية بيع سيارة مستعملة فوجئ المشتري بوجود جهاز نقل دم أسفل مقعد الراكب الأمامي في السيارة.

4- 10 آلاف إسترليني



من ضمن الأشياء المنسية في السيارات هذه المرة مبلغ مالي كبير، وحدث هذا الأمر في مدينة ميلكشام حيث اكتشف أحد المشترين مبلغ 10 آلاف إسترليني داخل ظرف كبير مخبأ أسفل مقعد الراكب.

5- روث خيول



لاحظ مشتري إحدى السيارات المستعملة في فالكيرك وجود رائحة كريهة تخرج من السيارة، وعند البحث عن سبب هذه الرائحة عثر على حقيبة ممتلئة بروث الخيول، على الفور تخلص المشتري منها بعد أن انتشرت رائحتها الكريهة داخل قمرة القيادة.